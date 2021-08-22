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الأحد، 22-08-2021 11:33 ص

صورة نادرة ل سعاد حسني في أيام مرضها الأخيرة - صورة

soadactress


الوكيل الإخباري - انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني برفقة الشحرورة الراحلة صباح قبل اختفائها عن الأعين وذلك خلال أيام مرضها الأخيرة حيث ظهرت السندريلا في الصورة بوزن زائد كما بدت علامات التقدم في السن جلية على وجهها.

سعاد حسني في الصورة كانت تغني بينما الفنانة الراحلة صباح كانت تجلس إلى جانبها وتصفق لها وتواجدت الفنانتان حينها في أحد المطاعم اللبنانية في باريس.

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السندريلا كانت ابتعدت عن الفن قبل وفاتها بسنوات طويلة وذلك بسبب معاناتها من الأمراض والسمنة الشديدة، وكانت قد كشفت في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تعاني من كسر في الظهر، ولم تتلق العلاج اللازم لهذه الإصابة لأنها لم تكن تعلم بها، وصرّحت بأنها تشعر بالحزن الشديد والغضب لأنها لم تتمتع بالقوة النفسية التي تساعدها على تقديم أعمال ناجحة في السنوات الأخيرة من حياتها الفنية.


يذكر أن سعاد حسني، توفيت في 21 حزيران/يونيو عام 2001 في لندن، ولا يزال لغز وفاتها غير معروف حتى الآن، حيث تضاربت الأقاويل بين انتحارها أو الإلقاء بها من شرفة منزلها من مبنى ستوارت تاور في لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلاً كبيراً لم ينته حتى الآن.

 


 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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