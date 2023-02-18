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السبت، 18-02-2023 10:25 ص

سيرين عبد النور ترد على الهجوم الذي تعرضت له بسبب مساعدة المتضررين من الزلازل

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الوكيل الإخباري- ردت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الهجوم القاسي الذي تعرضت له بعد التحدي الذي وجهه اليها الاعلامي السوري ماجد العجلاني للتبرع بـ 500 علبة حليب لأطفال حلب.

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وكانت سيرين قد اكدت ان هذا الامر ليس بحاجة الى تحدي اذ كتبت في تعليق: "ماجد التبرع ما بدو تحدي هيدا واجبي يللي بالمقابل يعطيني سعادة كبيرة كيف اذا كان لاهلي وناسي السوريين كل يلي فيني قولو هلق ان شاء الله خير".


الا ان سيرين تعرضت للهجوم من قبل بعض المتابعين الذين وجهوا اليها انتقادات لاذعة بسبب تأخرها في ارسال اي مساعدات، لكن الاخيرة خرجت اليوم عن صمتها وعللت اسباب التأخر مشيرة الى النقص الحاد في هذه المواد في لبنان و الحاجة الى تأمين المستندات اللازمة لارسالها الى سوريا.

 

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