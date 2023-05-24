الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية تعمم حول توفر شواغر - وثيقة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار دوامها الخميس

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

مدير صحة العقبة ينفي فيديو متداول يدعي عدم علاج سائحة تعرضت لعضة كلب

الدخول لحفل نجوم العرب بمناسبة زفاف ولي العهد لحاملي التذاكر فقط

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

مداهمتان لتاجرَي مخدرات في إربد ومعان وضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزتهما

ندوة في اليرموك عن رصد أثر التغيير المناخي على الموارد المائية

الذهب يصعد بعد استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الخدمات الطبية تحدد دوامها ليوم غد

الأربعاء، 24-05-2023 04:42 م

سيرين عبد النور تعود للساحة المصرية بأغنية وفيلم

8080_152


الوكيل الإخباري-تستعد النجمة اللبنانية سيرين عبد النور للعودة إلى المشاركة بالأعمال المصرية بعد غياب أكثر من 9 سنوات، من خلال فيلم وأغنية.

وأشارت سيرين إلى أنها ستعود للسينما المصرية قريباً من خلال فيلم، كما أوضحت أنها بصدد تحضير أغنية مصرية من تلحين محمد يحيى، بعد غياب لأكثر من عامين، وذلك خلال حضورها معرض الموضة والأزياء "لو سينكيم Le 5eme" في يومه الثاني بالقاهرة، من تنظيم ياسمين ثروت.

اضافة اعلان


وآخر مشاركات سيرين في الأعمال المصرية،  في 2014 من خلال مسلسل "سيرة الحب" بمشاركة مكسيم خليل، وخالد سليم، وهاني عادل، ورشا مهدي، وبعده فيلم "سوء تفاهم" عام 2015، مع شريف سلامة، وأحمد السعدني، وريهام حجاج.


وإجمالاً، كانت آخر أعمال سيرين مسلسل "العين بالعين" المكون من 15 حلقة، مع

رامي عياش.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
amrmostafa12-1

عمرو مصطفى يتصالح مع أسرة أم كلثوم

6355648_1654586639

مصطفى قمر يحتفل بعيد زواجه بهذه الطريقة !

UXBOW6XYPVDUROGSKIIXR6E2FE

بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها وتشارك صورة لفتاة

1949299_0

الموت يفجع الفنانة رانيا فريد شوقي

f

ديانا كرزون تطلق أغنية "الهوية الأردنية" - فيديو

حياة-ام-كلثوم

عمرو مصطفى يطرح برومو أغنية جديدة لأم كلثوم الذكاء الاصطناعي -فيديو

أخبار متعلقة
202305221153285328

بعد 27 عاماً.. محمد منير يتعاون مع كاريكا بأغنية جديدة

blob_937233_original

جومانا مراد تكشف تفاصيل لقائها بنجم كرة القدم محمد صلاح

1734346_0

صورة- نجاة الفنانة الأردنية مي سليم من حادث سير مروع في القاهرة

bb02b9d5-c047-480a-a4c2-affec2953cb6

فيديو- نانسي عجرم تغنّي للـ"شوغر دادي"... والجمهور يتفاعل

345052235_961763471923802_6697432266310142820_n

أصالة تثير الجدل بحذف صور حفلها في القاهرة!

download

محمّد المجذوب يُطلق"افتحلي قلبك"