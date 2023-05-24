سيرين عبد النور تعود للساحة المصرية بأغنية وفيلم

الوكيل الإخباري-تستعد النجمة اللبنانية سيرين عبد النور للعودة إلى المشاركة بالأعمال المصرية بعد غياب أكثر من 9 سنوات، من خلال فيلم وأغنية.



وأشارت سيرين إلى أنها ستعود للسينما المصرية قريباً من خلال فيلم، كما أوضحت أنها بصدد تحضير أغنية مصرية من تلحين محمد يحيى، بعد غياب لأكثر من عامين، وذلك خلال حضورها معرض الموضة والأزياء "لو سينكيم Le 5eme" في يومه الثاني بالقاهرة، من تنظيم ياسمين ثروت.

اضافة اعلان



وآخر مشاركات سيرين في الأعمال المصرية، في 2014 من خلال مسلسل "سيرة الحب" بمشاركة مكسيم خليل، وخالد سليم، وهاني عادل، ورشا مهدي، وبعده فيلم "سوء تفاهم" عام 2015، مع شريف سلامة، وأحمد السعدني، وريهام حجاج.



وإجمالاً، كانت آخر أعمال سيرين مسلسل "العين بالعين" المكون من 15 حلقة، مع

رامي عياش.

24

اظهار أخبار متعلقة