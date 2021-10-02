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السبت، 02-10-2021 10:33 ص

سيف نبيل يدخل مسرح جرش محمولا على الاكتاف

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الوكيل الاخباري- دخل الفنان العراقي سيف نبيل مسرح مهرجان جرش في الأردن محمل على الأكتاف، وسط حضور جماهيري واسع، مساء أمس الجمعة.

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وافتتح نبيل أمسيته باستمرار غنائي راقص بمرافقة فريقه وهو يحمل على كرسي، أثناء غناء أغنيته "فوق "القمة.


وحيا نبيل جرش واهلها واحبائه، وشكر الفرقه المرافقة له، وكل من قام على تنظيم الحفل الرائع.

 

وقدم الفنان العراقي مجموعة من الأغاني العراقية العاطفية من الجمهور منها اغنيه "تدخل قلبي"، "كلمة احبك"، "لو ناوي على الفرقة"، "وحدك اريدك"، "انت وجودك اصعب".

 

المصدر: فوشيا

 

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