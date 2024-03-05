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الثلاثاء، 05-03-2024 12:47 م

سيمون تكشف تفاصيل دورها في 'صيد العقارب'

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة سيمون عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" الذي تشارك به في موسم رمضان المقبل وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، كما أدلت برأيها بالمسلسلات القصيرة التي تغزو شاشة رمضان لهذا العام، وهل تفضّلها على المسلسلات المكوّنة من 30 حلقة!

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وقالت سيمون: "العمل في رمضان مرهق، ولكن هذا العام أشارك في مسلسل "صيد العقارب"، المكوّن من 15 حلقة، وهو ما يقلّل من الجهد المبذول مقارنةً بالأعوام الماضية". وأضافت: "أجسّد في المسلسل شخصية سيدة أعمال، وهو دور جديد عليّ، ويسلّط الضوء على الصراعات في عالم البيزنس، ويحمل المسلسل العديد من الرسائل التي سوف يتعرف عليها الجمهور خلال عرضه".

 

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