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الخميس، 15-04-2021 12:12 م

شاب خليجي شهير على مواقع التواصل حيّ في المستشفى.. بعد الحديث عن انتحاره

عبدالله-مشايخ


الوكيل الاخباري - عاد مشهور "سناب شات" السعودي عبدالله مشايخ إلى الضوء بعد انتشار خبر انتحاره. وفوجئ الجميع بما نشر عبر حسابه على "سناب شات" من رسائل توجه بها إلى الجمهور وتظهر أنه ما زال حياً يرزق.

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ومما كتب فيها: "شكراً لكل من سأل عني لو إني أقدر أتكلم تكلمت. بس الدكتور يقول لازم آخذ وقت يلتئم الجرح بحلقي. من أمس أبي أطمنكم بس خفت من الشامتين والضاحكين".


وأضاف: "لو طلعت نفسي بهل حالة راح يفرحون بعض الناس فرجاء خاص لحد يقول إلا الكلمة الطيبة. دعواتكم بس اطلع بالسلامة"، ويشار إلى أن خبر انتحار النجم أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعيه.


ويشار إلى أنه نشر قبل أيام من ذلك بعض التغريدات على حسابه الخاص على "تويتر" لفتت أنظار الكثيرين. ومما كتب فيها: "اليوم كلمت أمي وضحكت معها. هي الوحيدة الي تسأل عني وأنا من أمس مجهز كل شي هالحساب ما يعرفونه أبي إذا سمعتم بالخبر تنشرون كل الي قلته هنا لكم، كل شي سويته ترا ما كان بيدي أقسم بالله كل مقاطعي الي مو حلوة كان تفكير شخص وتخلى عني بعد ما أكلوني الناس وصرت أسوء انسان مر عليكم".


لها

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