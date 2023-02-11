شام الذهبي عن انتقادات الجمهور لوالدتها: تعيل أكثر من 100 عائلة

الوكيل الإخباري- ردت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، على الانتقادات التي تعرضت لها والدتها من الجمهور خلال الفترة الأخيرة، بسبب مطالبات البعض لها بالوقوف بجانب أبناء سوريا بسبب الزلزال.



وقالت شام الذهبي خلال مداخلة هاتفية في برنامجmbc trending: أنا زعلانة على الظلم الذي تتعرض له أكرم إنسانة، وأكثر إنسانة لديها مشاعر وإحساس بالآخرين هي والدتي أصالة، فكل إنسان يختار يواسي الناس بطريقته، أصالة اختارت أن تكافح وتقف على رجلها، فهي في أضعف حالاتها تقف وتكافح وتقوم بواجبتها لأن لديها مسئوليات كبيرة.



وتابعت شام: أمي تعيل أكثر من 100 عائلة من أكثر من 30 سنة، وفي أكثر من وقت مرت في لحظات ضعف لكنها لم تقصر في تلبية واجباتها وشايلاهم على راسها، وحتى لما تكون في أضعف وقت لها، فهي تمر بمحن مادية، وتعرفون كيف خذلت أصالة في حياتها، وكيف بدأت من الصفر، ولم تقصر في أي واجب تعمله، فهي تبرعت بأضعاف أجرها ودائمًا تعطي من حولها، الواتساب الخاص بها كله طلبات للناس هي حريصة على تلبية طلباتهم.



وأضافت شام الذهبي: حياة أصالة كرامة وخير واحترام ومسيرة تحترم عليها، ففي حياتها لا تنذكر بكل الأشياء الكويسة التي قدمتها، أنا خجلانة أني بحكي عن هذه الأشياء، هذه الصورة والهجوم الذي قدم وواجهته من الناس، لا أعرف، كيف نفوسهم؟ وكيف أغراضهم؟ هذا ظلم لإنسانة تستحق كل دعم فحياتها كلها إنسانية، وأنا علمت بالصدفة أن أمي تملك مؤسسة خيرية في بيروت.



واختتمت شام الذهبي: اليوم كتير أصالة تتعرض للظلم اللي وأمى عمرها في حياتها ما طلعت في برنامج أو حفلة ولبست مجوهرات وقالت دي بتاعتي لأن أمي ما بتحب مجوهرات ولا بتحب تستفز الناس.

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القاهرة 24