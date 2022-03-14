شاهد.. أحلام الشامسي تؤدي مناسك العمرة

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمطربة الإماراتية أحلام من المملكة العربية السعودية خلال تأديتها مناسك العمرة مع أفراد عائلتها ومدبرة منزلها بعد اعتناقها الإسلام .



وظهرت الفنانة الإماراتية في مقطع فيديو متداول، إلى جانب مدبرة منزلها وهما في مكة المكرمة، وتحدثت معها وكشفت أن اسمها تحول من كريس إلى نور، ثم رددت الأخيرة الشهادتين، لافتة إلى أن هذه هي العمرة الأولى لنور عقب اعتناقها الإسلام.

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