شاهد.. أول ظهور لجومانا مراد بعد وفاة ابنتها

الوكيل الإخباري - بعد شهرين من الحداد على ابنتها الرضيعة ديانا، والابتعاد عن المناسبات والتجمعات الفنية، شاركت النجمة السورية جومانا مراد، أول صورة لها بعد خلع ملابس الحداد، وظهرت برفقة مواطنتها سوزان نجم الدين، التي وجهت لها الدعوة لتناول الغداء داخل منزلها.

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جومانا نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت بملابس باللون الأحمر في إعلان غير مباشر عن انتهاء الحداد على ابنتها ووجهت رسالة رقيقة إلى مواطنتها سوزان نجم الدين قالت فيها: الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله.. شكرا حبيبتى سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعة الحلوة.





وتابعت قائلة: والله يجمعك مع أولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحى قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالأكلات الطيبين.



وعلقت سوزان نجم الدين على رسالة جومانا قائلة: أحلى أخت وصديقة حقيقية انتِ يا جوجو وأحلى عيلة بالدنيا اللي بحبا كتير الله يحميكن ولايحرمنا هاللمة الحلوة أبداً ياحبيبتي.



وأبدى عدد كبير من نجمات مصر وسوريا دعمهن لجومانا مراد في أول ظهور لها من بينهن، روجينا ودنيا عبد العزيز وهدى المفتي وشكران مرتجي وليلى الأطرش وديما الجندي وصفاء سلطان



وكانت جومانا مراد قد أعلنت عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك، وعلقت: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".







وتابعت جومانا مراد: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".



وتلقت جومانا العزاء في ابنتها الرضيعة، داخل حديقة منزلها في القاهرة، التزاما بقرارات الحكومة المصرية بمنع قبول العزاء في قاعات المناسبات أو الأماكن المغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.



جومانا ارتدت ملابس كاجوال بلون الحداد "الأسود" وحرصت على استقبال المعزين بنفسها، ومن بين نجوم الفن الذين حضروا، درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، وبشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، ووفاء عامر، ودينا.



كما تقدمت إلهام شاهين بواجب العزاء مع لبلبة وهاني شاكر وزوجته والنجمة السورية سوزان نجم الدين، وهالة صدقي وهالة سرحان، وكارول سماحة، وكندة علوش.

المصدر - سيدتي