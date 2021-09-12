شاهد ...إيمان الحسيني تنشر صورة من كواليس عند شارع 9

الوكيل الإخباري - تواصل الفنانة البحرينية إيمان الحسيني تصوير مشاهدها في المسلسل الكويتي (عند شارع 9)،





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ونشرت صورة لها تجمعها مع الفنان محمد الرمضان، وكتبت (داليا وطلال.. عند شارع 9).

المسلسل الدرامي "عند شارع 9" يتكون من 8 حلقات فقط، ويشارك فيه مجموعة من فناني الكويت، منهم الفنان علي جمعة وجمال الشطي وسلمى سالم وضاري الرشدان وعبد الله المسلم وأسامة المزيعل، وهو من تأليف الكاتب محمد الكندري، والمسلسل أحداثه اجتماعية كوميدية.

والفنانة إيمان الحسيني ممثلة بحرينية تقيم في الكويت، بدأت حياتها الفنية عن طريق الصدفة؛ وذلك بعدما رشحها للتمثيل الكاتب محمد حسن في مسلسل باب الريح أمام الفنان سعد الفرج.

ومن خلال هذا العمل استطاعت تحقيق النجاح خلال شخصيتها المحورية، ثم انتقلت إلى الكويت، وقد حصلت فيها على مساحة أدوار أكبر، كذلك لها مشاركات عدة خلال المسرح، ومن أبرز أعمالها: عشاق رغم الطلاق، محطة انتظار، ورود ملونة، سبع أبواب، الكون في كفة، بيت الذل، لا موسيقى في الأحمدي، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المميزة.







المصدر - سيدتي