الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

ترقيات أكاديمية باليرموك - اسماء

بريطانيا: 56 وفاة و 29173 إصابة بكورونا

الصحة : نحو 30 ألف جرعة كورونا الأحد

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا

خبراء ومختصون يناقشون مشروع تطوير سياسات التعليم المدرسي

الطفيلة: إطلاق مبادرة للتوعية المرورية ضمن حملة معا نصل آمنين

وزير التنمية يتفقد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والأحداث

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مجلس محافظة إربد يقر موازنة 2022

مستشار السيسي للشؤون الصحية: إصابات كورونا في تزايد مستمر

الأحد، 12-09-2021 04:21 م

شاهد ...إيمان الحسيني تنشر صورة من كواليس عند شارع 9

640x480


الوكيل الإخباري - تواصل الفنانة البحرينية إيمان الحسيني تصوير مشاهدها في المسلسل الكويتي (عند شارع 9)،

اضافة اعلان

ونشرت صورة لها تجمعها مع الفنان محمد الرمضان، وكتبت (داليا وطلال.. عند شارع 9).

 

المسلسل الدرامي "عند شارع 9" يتكون من 8 حلقات فقط، ويشارك فيه مجموعة من فناني الكويت، منهم الفنان علي جمعة وجمال الشطي وسلمى سالم وضاري الرشدان وعبد الله المسلم وأسامة المزيعل، وهو من تأليف الكاتب محمد الكندري، والمسلسل أحداثه اجتماعية كوميدية.

 

والفنانة إيمان الحسيني ممثلة بحرينية تقيم في الكويت، بدأت حياتها الفنية عن طريق الصدفة؛ وذلك بعدما رشحها للتمثيل الكاتب محمد حسن في مسلسل باب الريح أمام الفنان سعد الفرج.

 

ومن خلال هذا العمل استطاعت تحقيق النجاح خلال شخصيتها المحورية، ثم انتقلت إلى الكويت، وقد حصلت فيها على مساحة أدوار أكبر، كذلك لها مشاركات عدة خلال المسرح، ومن أبرز أعمالها: عشاق رغم الطلاق، محطة انتظار، ورود ملونة، سبع أبواب، الكون في كفة، بيت الذل، لا موسيقى في الأحمدي، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المميزة.


 

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Kıvanc-Tatlıtug

كيفانش تاتليتوغ بوجهين عبر نتفليكس - صورة

Y1a9Q

سبب الكدمات التي تعلو وجه الفنانة نداء شرارة - شاهد

TjmK8jV9Oxebo2ku8BL65CmaD

حقيقة خطوبة داليدا خليل وجوزيف عطية

WhatsApp-Image-2018-12-21-at-2-26

عودة برنامج من سيربح المليون

127-183048-fik-up-syrian-cinema-arab-competition-comedy_700x400

انطلاق تصوير فيلم فيك أب من بطولة أيمن زيدان

2020_7_1_2_30_28_602

خالد النبوي يتلقى هدية من ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده - فيديو

أخبار متعلقة
1_76

عمرو يوسف يصور 50% من مشاهد وعد إبليس

unnamed

معلومات غريبة عن المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel