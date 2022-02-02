الأربعاء 02-02-2022
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الأربعاء، 02-02-2022 02:19 م

شاهد - استقبال حاشد لحليمة بولند في السعودية

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد استقبالاً حاشداً للإعلامية الكويتية حليمة بولند في منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية.

ووثق المقطع المصوّر الجماهير الغفيرة وسط توجه أحدهم بالقول: "ينتظرونك من الظهر، وين حليمة وين حليمة، اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود، يا هلا والله مرحبا، طوّل الله عمرك"... وردّت بولند قائلةً: "أتشرف فيكم... ألف شكر على حفاوة الاستقبال.. الله يسعدكم".

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