شاهد ...الصور الأولى من شهر عسل الوليد مقداد وزوجته نور

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنجم طيور الجنة واليوتيوب الوليد مقداد وزوجته نور غسان مقداد خلال قضائهما شهر العسل بعد مرور أقل من اسبوع على زوادجهما.

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وظهر الثنائي مع بعضهما في السيارة ومعهما شقيق الوليد الأصغر سند الذي يبلغ من العمر حوالي سنة اضافة الى ان العروسين ظهرا مع شقيق العريس الأكبر عصومي أو المعتصم بالله وكأن الوليد لم يستطع بعد ان يبتعد عن عائلته على الرغم من زواجه.

يذكر ان علاقة عائلة خالد المقداد وثيقة جدا خصوصا بين الأولاد.









المصدر - الفن