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الإثنين، 20-12-2021 12:59 م

شاهد...بكاء ماجد المصري في عقد قران ابنته

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان ماجد المصري عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" احتفاله بعقد قران ابنته ماهيتاب، كاشفاً عن أن حفل الزفاف سوف يقام لاحقاً.

ونشر المصري مجموعة من الصور من عقد القران، وعلّق عليها قائلاً: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي وعقبال عندكم جميعاً إن شاء الله"، ثم نشر عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابه في "إنستغرام"مقطع فيديو ظهرت فيه ابنته ماهي وهي تبكي ليشاركها هو البكاء ويحتضنها.

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ولم يتمكن النجم المصري من حبس دموعه والتأثر فاحتضن ابنته وبكى، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وهنّأه عدد كبير من المشاهير ومحبيه على عقد قران ابنته من زوجته السابقة منى إش إش.

 

 

 

 

 

المصدر - لها

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