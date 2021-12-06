شاهد...حسين الجسمي يفاجئ الجميع باستعادة وزنه الزائد

الوكيل الإخباري - أحيا النجم حسين الجسمي حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الإمارات الـ50 على مسرح المجاز بالشارقة، وفاجأ الجميع بوزنه الزائد وكيف استعاد الكثير من الوزن بعدما خسره قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية لإنقاص الوزن.

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وظهر النجم الإماراتي بالجلباب الأبيض بوزن زائد وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في السنوات العشر الأخيرة، وكان واضحاً أنه عاد لاكتساب الوزن الزائد مع ضخامة في كتفيه ووجهه، وهو ما لاحظه الجمهور بوضوح.





تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغيّر شكل الجسمي واعتبر العديد منهم أن الصحة الزائدة تلائم وجهه وتزيده وسامة وجمالاً وحضورا على المسرح، بينما حذره البعض الآخر من استعادة وزنه السابق الذي كان عليه قبل العملية الجراحية، طالبين منه الانتباه أكثر الى صحته والتركيز على التمارين الرياضية.

المصدر - لها

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