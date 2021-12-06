الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

لقاء الملك بالمجلس الدائم للنواب وراء تأجيل جلسة الاثنين الرقابية

فيروس كورونا يبعد خيرالله عن النشامى بكأس العرب

المعونة الوطنية يكشف للوكيل الاخباري عن صرف الدفعة الأخيرة لتكافل 1 و 3

أردنية تنجح في استخلاص الديزل من زيوت الطهي

الحكومة تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الشمس والرياح

"المستقلة للانتخاب" تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين

التغير المناخي يؤثر على موسم الزيتون.. وتوقع إنتاج 22 ألف طن زيت بلدي

أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

الإثنين، 06-12-2021 12:01 م

شاهد...حسين الجسمي يفاجئ الجميع باستعادة وزنه الزائد

hsyn-ljsmy_357391


الوكيل الإخباري - أحيا النجم حسين الجسمي حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الإمارات الـ50 على مسرح المجاز بالشارقة، وفاجأ الجميع بوزنه الزائد وكيف استعاد الكثير من الوزن بعدما خسره قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية لإنقاص الوزن.

اضافة اعلان

 

وظهر النجم الإماراتي بالجلباب الأبيض بوزن زائد وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في السنوات العشر الأخيرة، وكان واضحاً أنه عاد لاكتساب الوزن الزائد مع ضخامة في كتفيه ووجهه، وهو ما لاحظه الجمهور بوضوح.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغيّر شكل الجسمي واعتبر العديد منهم أن الصحة الزائدة تلائم وجهه وتزيده وسامة وجمالاً وحضورا على المسرح، بينما حذره البعض الآخر من استعادة وزنه السابق الذي كان عليه قبل العملية الجراحية، طالبين منه الانتباه أكثر الى صحته والتركيز على التمارين الرياضية.

 

 

 

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
دفاتر-مايا-1638734551-0

فيلمان لبنانيان يفوزان بجوائز في مهرجان القاهرة السينمائي

عفاف-مصطفى

عفاف مصطفى تثير الجدل بتعليقها على أزمة الطفل الباكي

9468437_1638535823

تطورات مقلقة في حالة أنطوانيت نجيب الصحية

لبنى

بعد غياب طويل شاهدوا كيف بدت لبنى عبد العزيز

f183853e687e4962a4ab9e31c1baa097

رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب - فيديو

47694

شاهد ...دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي