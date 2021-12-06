شاهد...حسين الجسمي يفاجئ الجميع باستعادة وزنه الزائد

الوكيل الإخباري - أحيا النجم حسين الجسمي حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الإمارات الـ50 على مسرح المجاز بالشارقة، وفاجأ الجميع بوزنه الزائد وكيف استعاد الكثير من الوزن بعدما خسره قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية لإنقاص الوزن.
وظهر النجم الإماراتي بالجلباب الأبيض بوزن زائد وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في السنوات العشر الأخيرة، وكان واضحاً أنه عاد لاكتساب الوزن الزائد مع ضخامة في كتفيه ووجهه، وهو ما لاحظه الجمهور بوضوح.
المصدر - لها
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