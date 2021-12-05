الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الأحد، 05-12-2021 04:32 م

شاهد ...دنيا سمير غانم تظهر في احتفالية أمام السيسي

47694


الوكيل الإخباري - في أول ظهور فني بعد شهور من الحداد على وفاة والديها الفنان سمير غانم والقديرة دلال عبدالعزيز أطلت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية "قادرون باختلاف" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اضافة اعلان

 

وكانت الفنانة مرتدية اللون الأبيض أثناء أدائها أغنية "يا بلادي اسلمي" التي جاءت مصحوبة بلغة الإشارة وسط تفاعل من طلاب ذوي الهمم.

 

وبعد الانتهاء من أداء الأغنية باللغة العربية الفصحى، عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، قائلة: "بشكر الملايكة الحلوين اللي كانو معايا في الأغنية" ليرد الرئيس السيسي عليها: "برحب بيكي يا دنيا واسمحيلي.. مش عاوز أقول أعزيكي.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا".

 

لتختتم دنيا تواجدها على المسرح أمام الرئيس بهذه الكلمات "أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار بابي ومتشكرة جدا".

 

 

 

المصدر - روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ac21da47-26062112_m2

تفاصيل رسالة التهديد التي تلقتها ياسمين عبد العزيز

20211204174809314

أحمد السقا يكشف أزمة نجله في الولايات المتحدة الأميركية

3-6-1024x755-1

غصة في قلب ماغي بو غصن

czo2MzoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2F5aWRhdHkubmV0L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvMjAyMS0xMi8zNTA4NS5qcGVnIjs=

مفاجآت صادمة في أول جلسة لدعوى الحجر ضد الفنان رشوان توفيق

f1f3a710-0abc-49d7-ba5e-3ea266c2d324_16x9_1200x676

أزمة جديدة ومحضران في نزاع مصطفى فهمي وفاتن موسى

resize

محمد حماقي يتعرض لموقف محرج في حفل السعودية - فيديو

أخبار متعلقة
6796621-801048391

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لنيللي - صور

ايمي-سمير-غانم-1630676393-0

ايمي سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة طريفة

14_0

رسالة مؤثرة من نبيلة عبيد لدنيا سمير غانم - فيديو