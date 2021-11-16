رسالة مؤثرة من نبيلة عبيد لدنيا سمير غانم - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة نبيلة عبيد، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من مسلسل "لهفة"، الذي شاركت في حلقة منه كضيفة شرف مع الفنانة دنيا سمير غانم.



حيث تظهر دنيا خلال تقديمها تجربة أداء أمام لجنة تحكيم تترأسها نبيلة عبيد في أحد المشاهد الكوميدية في المسلسل.

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وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة: "دنيا سمير غانم بنت الغاليين، وأخف دم بين كل الممثلات الشباب، وحشتيني أنتي وإيمي ووحشتي جمهورك يا رب في أقرب وقت تتجاوزي أنتي وأختك اللي فات وترجعولنا وترجعوا لجمهوركم تفرحوه وتفرحونا.







المصدر - لها

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