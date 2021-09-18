السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 10:50 ص

شاهد ...رحمة رياض تفقد وعيها في حفل الموريكس دور

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الوكيل الإخباري - لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور حفل الموريكس دور لهذا العام، فقدت الفنانة العراقية رحمة رياض وعيها وسط الحضور الذي تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

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وانتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر كيف فقدت رحمة وعيها وكانت برفقة خطيبها الفنان العراقي ألكسندر علوم، الذي ساعدها وظل بجانبها لتتحسن وتتمكن من التنفس بسبب الإزدحام، كما حضر الصليب الأحمر لدعمها ومعرفة ما حصل معها.

 

وستمنح جوائز "الموريكس دور" لأفضل الأعمال، الفنانين والممثلين عن مواسم 2019، 2020 و2021.

 

المصدر - الفن 

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