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الأربعاء، 03-05-2023 01:43 م

شاهد -صورة من جنازة مصطفى درويش تثير ضجة .. والصحفيين في مصر تصدر بيان

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الوكيل الإخباري- بعد إنتشار صورة لمصورتين صورهما تضحكان أثناء تصوير جنازة النجم مصطفى درويش، وسط انهيار وحزن شقيقه في الجنازة، أصدر مكتب شعبة المصورين الصحفيين في مصر، بيانا توضيحياً للردّ على موجة الغضب والاستفزاز التي طالت الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأصدرت شعبة المصورين الصحفيين في مصر بيانا جاء فيه: "إذ تنعى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش تود أن تؤكد على احترامها آداب المهنة وأخلاقياتها، وبعد التحري وجدنا أن هاتين الفتاتين ليستا منضمتين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم في هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترام حرمة الميت".


وأضافت: "ينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق في الواقعة، للوقوف على حقيقة الصورة والوصول إلى أصحابها، ومعرفة إذا كانوا يعملون في المجال الصحفي من عدمه، وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة".


تفاعل الجمهور وعدد كبير من الممثلين المصريين مع الموقف، وعبروا عن غضبهم من تكرار هذه المواقف المزعجة خلال المناسبات الحزينة، مطالبين بمنع التصوير في الجنازات والمناسبات الخاصة.

 


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