شاهد....ظهور ابنة نوال الزغبي الروسية يصدم الجميع

الوكيل الإخباري - تداول روّاد التواصل الاجتماعي، فيديو لشبيهة النجمة نوال الزغبي وتدّعي أنها ابنتها.
وظهرت الشابة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تجيب بطريقة عفوية على سؤال إن كانت إبنتها لنوال الزغبي، والمفاجأة كانت بأن الشابة أجابت بنعم.
وفي أوّل تعليق لها على الفيديو المتداول، أعادت الفنانة نوال الزغبي نشر الفيديو مؤكدةً الشبه الكبير بينهما بالقول ضاحكةً "يا الهي، مثلي".
الروسية 🔥 بنت الذهبية 😂 #نوال_الزغبي ❤️#aks_tabiaa #عكس_الطبيعة #نوال_الزغبي@NawalElZoghbi pic.twitter.com/iRVFeBLDEw— ZAHIA 💔 الناس_العزاز# (@ZAHIAALGERIA) October 9, 2021
المصدر- لبنان 24
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