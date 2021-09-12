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الأحد، 12-09-2021 02:36 م

شاهد ...فخامة منزل كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز

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الوكيل الإخباري - انتقلت عائلة لاعب كرة القدم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو الى لندن بعد ان وقّع عقدا بانضمامه الى نادي مانشستر يونايتد الانجليزي واشترى منزلا فخماً ليقيم فيه مع حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز وأولادهما في العاصمة البريطانية.

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ولاحظ المتابعون فخامة المنزل الذي اختاراه فغرف الملابس واسعة جداً ولديهما صالة سينمائية ومسبح كبير داخل المنزل يمكن ان يستخدمان صيفاً وشتاءً كما ان ستايل البيت يجمع بين الـ vintage والمودرن في آن واحد.

 

ومن المعروف ان كريستيانو من اغنى لاعبي كرة القدم لان راتبه الاعلى بين زملائه.


 

المصدر - الفن 

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