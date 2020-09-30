شاهد كيف أصبح طفل فيلم الدادا دودي بعد 12 عاما.. صور

الوكيل الاخباري - فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بانتشار صور جديدة للفنان المصري الشاب أحمد عماد والذي أدّى شخصية الطفل كاظم في الفيلم الكوميدي "الدادا دودي" بطولة ياسمين عبدالعزيز قبل 12 عاما.

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كاظم نجم فيلم الدادة دودي اسمه الحقيقي أحمد عماد قام بمفاجأة متابعيه بصور الاحتفال بخطوبته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتظهر الصور تغير كبير في ملامح وشكل أحمد عماد منذ طفولته وآخر ظهور له في الفيلم.



وتلقى الفنان الآلاف من التعليقات بين المباركة والاستغراب من تبدل ملامح الطفل كاظم.









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