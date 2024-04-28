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الأحد، 28-04-2024 03:44 م

اختفاء صفحة ناصيف زيتون على إنستغرام يثير الجدل

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الوكيل الإخباري - اختفت صفحة الفنان السوري ناصيف زيتون على منصة إنستغرام، في حدث مفاجئ، مما أثار موجة من القلق والتساؤلات بين جمهوره في المنطقة العربية.

وكان حساب زيتون على إنستغرام يُعتبر من أكثر حسابات الفنان على منصات التواصل تفاعلية، حيث كان يشارك متابعيه بصور جديدة بشكل مستمر، ولقطات من كواليس حفلاته الفنية، وآخرها كان من حفلة مهرجان "دار الزين"، في مدينة العين في أبوظبي.

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ولوحظ اختفاء الصفحة فجأة، يوم السبت، دون أي توضيح مسبق، مما دفع المعجبين للتعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل المختلفة.

 

وتم رصد العديد من المنشورات على منصة "إكس"، يتساءل فيها المعجبون عن الأسباب المحتملة وراء هذا الاختفاء المفاجئ.

وفي ظل غياب أي تصريحات رسمية من الفنان ناصيف زيتون أو فريق عمله، تزايدت التكهنات حول ما إذا كان الحساب قد تعرض للسرقة أو لمشكلة تقنية، أو أن الفنان نفسه اتخذ قراراً بإغلاق الصفحة.


وأشارت بعض المنشورات إلى موجة سرقة حسابات النجوم في الفترة الأخيرة، مما يضع احتمالية تعرض صفحة زيتون للقرصنة ضمن السيناريوهات المطروحة.

 

 

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