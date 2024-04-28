الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 03:39 م

مها الصغير تكشف حقيقة طلاقها من أحمد السقا: 'أنا السبب'

5984917


الوكيل الإخباري - نفت المذيعة المصرية مها الصغير الشائعات حول طلاقها من النجم أحمد السقا، بعد شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وفي تعليقها الأول حول الأمر، أكدت مها الصغير أنها لم تنفصل عن أحمد السقا، وأن الأخبار المتداولة ليست صحيحة.

اضافة اعلان


بالنسبة لمصدر الشائعات، أوضحت أن كلامها الأخير كان السبب في ذلك، مشيرة إلى أن تصريحاتها في الحلقة السابقة من برنامجها "الستات ما يعرفوش يكدبوا".

 

وكانت الصغير تناولت في الحلقة تأثير الطلاق على حياة النساء، والتحديات التي قد تواجههن عندما يتعرض للتجاهل من قبل أزواجهن، وهو ما فهمه الجمهور على أنه يتعلق بحياتها الشخصية.


وأضافت: "الناس فهمت كلامي واعتبرته يتعلق بحياتي الشخصية، وهذا ليس بالأمر الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي".

 

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-486322-638498177379126451

اختفاء صفحة ناصيف زيتون على إنستغرام يثير الجدل

2024426204224948KO

السينما تشهد عودة نيللي كريم ومنة شلبي

202442511213119551

ريهام عبدالغفور تنهار في حفل تكريم والدها

24-1-COPY-21-1048x600

دينا الشربيني تمنّت تجسيد دور أمينة خليل في 'شقو'

442022_33_1656306423

نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

2024424984975949

بعد انفعاله عليه.. أحمد عبدالعزيز يستضيف شاباً من ذوي الهمم

أخبار متعلقة
135-131210-sherine-abdel-wahab-hossam-habib-disagreements_700x400

كيف علّق حسام حبيب على علاقته بشيرين بعد الطلاق؟

b29eb7f2-1

أحمد السقا وطارق لطفي سعيدان بتسمية محلات بـ 'العتاولة' - صور