مها الصغير تكشف حقيقة طلاقها من أحمد السقا: 'أنا السبب'

الوكيل الإخباري - نفت المذيعة المصرية مها الصغير الشائعات حول طلاقها من النجم أحمد السقا، بعد شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.



وفي تعليقها الأول حول الأمر، أكدت مها الصغير أنها لم تنفصل عن أحمد السقا، وأن الأخبار المتداولة ليست صحيحة.

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بالنسبة لمصدر الشائعات، أوضحت أن كلامها الأخير كان السبب في ذلك، مشيرة إلى أن تصريحاتها في الحلقة السابقة من برنامجها "الستات ما يعرفوش يكدبوا".

وكانت الصغير تناولت في الحلقة تأثير الطلاق على حياة النساء، والتحديات التي قد تواجههن عندما يتعرض للتجاهل من قبل أزواجهن، وهو ما فهمه الجمهور على أنه يتعلق بحياتها الشخصية.



وأضافت: "الناس فهمت كلامي واعتبرته يتعلق بحياتي الشخصية، وهذا ليس بالأمر الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي".

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