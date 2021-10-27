شاهد ...ماجد المهندس يحتفل بعيد ميلاده

الوكيل الإخباري - طوى الفنان العراقي ماجد المهندس خمسين سنة من عمره، فاحتفل البارحة بعيد ميلاده الخمسين ونشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الاحتفال وهو يقف امام قالب الكاتو.

اضافة اعلان

وعلّق المتابعون مهنئين الفنان بعيده متمنين له كل الخير وطول البقاء.

هذا وشارك مؤخراً ماجد المهندس في اغنية "غنوا للحياة" بالاشتراك مع هاني شاكر، نانسي عجرم وRed one.

تم تصوير الأغنية بصورة مميزة فكان العمل مزيجاً بين الـReality والاستعراض بأصوات زينتها بمختلف اللهجات، وتضمنت رسالة أمل وحب بأيام أجمل بمختلف أشكالها، احتفاءً بالحياة.

المصدر - الفن