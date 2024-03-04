شاهد مشاجرة عنيفة في عزاء حلمي بكري

ضرب وشتايم.. خناقة بين أسرة أرملة #حلمي_بكر والمنتجة #ليلى_الشبح في عزاء الراحل pic.twitter.com/NGkB7obMEd— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 3, 2024
وقالت ليلى الشبح لهند عاكف: "فين الـ 2 مليون جنيه يا هند يا عاكف، أنتي جاية تمشي في قتيل؟ أنتم عالم نصّابين، هند عاكف جاية ليه؟".
بعدها توجهت ليلى الشبح نحو أسرة أرملة حلمي بكر، لتهاجمها متهمة إياها بأنها السبب في وفاة الموسيقار الراحل، ليتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتضارب وشتائم بين الجانبين في العزاء.
وكشفت المنتجة ليلى الشبح كواليس وتفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين والفنانة هند عاكف، في عزاء الموسيقار حلمي بكر، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
ليلى الشبح تتهم أرملة حلمي بكر بتعذيبه قبل وفاته: طفت السجاير في جسمه pic.twitter.com/5BNaruSO1n— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) March 3, 2024
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