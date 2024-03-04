الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية في مخيم نور شمس شرق طولكرم

طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

الاحتلال يقتحم بلدة دير بلوط غرب سلفيت

ضابط بلجيكي كبير يحذر من النقص الحاد للذخيرة في أوروبا بعد استنزافها في أوكرانيا

30534 شهيدا و71920 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

"يونيسف" تحذر من تزايد وفيات الأطفال ما لم تنتهِ الحرب بغزة

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر القمح المدعوم المباع للمطاحن بمقدار دينارين لكل طن للشهر الجاري

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

الإثنين، 04-03-2024 11:45 ص

شاهد مشاجرة عنيفة في عزاء حلمي بكري

Doc-T-481451-638450640013348787


الوكيل الإخباري - فاجأت المنتجة ليلى الشبح، الحاضرين لتقديم واجب العزاء في الموسيقار الراحل حلمي بكر بهجومها على الفنانة هند عاكف بمشادة كلامية، ما إن لمحتها في العزاء.

اضافة اعلان

 

وقالت ليلى الشبح لهند عاكف: "فين الـ 2 مليون جنيه يا هند يا عاكف، أنتي جاية تمشي في قتيل؟ أنتم عالم نصّابين، هند عاكف جاية ليه؟".

بعدها توجهت ليلى الشبح نحو أسرة أرملة حلمي بكر، لتهاجمها متهمة إياها بأنها السبب في وفاة الموسيقار الراحل، ليتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتضارب وشتائم بين الجانبين في العزاء.

 

وكشفت المنتجة ليلى الشبح كواليس وتفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين والفنانة هند عاكف، في عزاء الموسيقار حلمي بكر، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-02 at 10.55.53 PM (1)

رمضان 2024.. بلقيس فتحي تغني تتر 'بين القصور'

16375985191563974438

تفاصيل تشييع جثمان حلمي بكر وموعد العزاء

6ipj-13-730x438

ماغي بوغصن تبكي بعد سماع تتر 'ع أمل' بصوت إليسا - فيديو

538829_4_1706891424

نادين نجيم تصدم جمهورها بموعد عرض مسلسل '2024'

2051612_0-800x500

شاهد كواليس رامز جلال في رمضان 2024

2317918_0

رمضان 2024.. أكرم حسني يكتب ويغني تتر مسلسله 'بابا جه'

أخبار متعلقة
400677_0

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاما