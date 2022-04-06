شاهد..ممثلة مزقت صورة تيم حسن مباشرة على الهواء

الوكيل الإخباري - تعرّضت النجمة السورية "صفاء سلطان" لهجوم كبير من قبل جمهور الفنان السوري "تيم حسن" وذلك بعد تصرّف صادم لها في برنامج "نصو مزح جد" والذي يقدّمه اللبناني هشام حداد.



وخلال حلولها ضيفة في البرنامج طلب منها الاعلامي اللبناني هشام حداد أن تختار صورة لفنان سوري زميل لها لتمزّقها، ودون تردد قامت صفاء سلطان باختيار صورة النجم تيم حسن وتمزيقها على الهواء أمام الكاميرات.

اضافة اعلان

وبالرغم من انها بررت تصرّفها هذا بانها لم تشارك مع تيم حسن باي عمل ولا تربطها به أي عمل مشترك، إلا ان جمهور الفنان السوري عبّروا عن غضبهم الشديد بسبب فعلة صفاء سلطان.









لبنان 24