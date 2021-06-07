الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الإثنين، 07-06-2021 12:13 م

شاهد.. نجمة مسلسل جميل وهناء تفاجئ الجمهور بتغيير شكلها

image


الوكيل الإخباري - بآخر اطلالة لها، فاجأت بطلة مسلسل "جميل وهناء"، الممثلة السورية رباب كنعان، التي كانت تؤدي شخصية "وردة"، الجمهور بالتغيير الكبير بشكلها.

اضافة اعلان

وبدا عليها التقدّم في العمر، وغيّرت لون شعرها الى الأشقر، لتبدو بصورة مختلفة جداً، عن تلك التي إعتدنا عليها في المسلسل.


وأدت رباب شخصية "وردة" في المسلسل، من بطولة الممثلين السوريين أيمن زيدان ونورمان أسعد، والذي عرض قبل 24 عاماً، وهي فتاة تعمل في المديرية العامة، التي تدور فيها أحداث المسلسل، وتبحث عن عريس.


وكانت أعلنت إعتزالها التمثيل في العام الماضي، وقالت: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".


يُذكر أن رباب شاركت بالعديد من المسلسلات في الدراما السورية، كما إشتهرت بشخصية "مايا" في مسلسل "الفصول الأربعة".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
203988_0

بالصورة .. الفنان محمد انور يرزق بمولودته الثانية

راغب-علامة-وزوجته

راغب علامة يدعم زوجته بمشروعها الجديد في مصر

60bdc0554c59b733610465cb

مصر.. 3 فنانين في المستشفيات ممنوع عنهم الزيارة

7615166-307550846

غدارة يا دنيا لميريام فارس تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة

EntyHelwa

برومو لـ تامر حسني يتصدر الترند - بالصورة

zara

الممثلة العُمانية زارا البلوشي ترد على متابع 'متنمر'- فيديو

أخبار متعلقة
1458372

بطل مسلسل الهيبة مخللاتي يغير اللوك ويبدو أصغر بكثير - صورة

_110639687_59350547_2370461506310093_4921232609326923776_n

بالصورة .. والدة سعد لمجرد تثير ضجة عبر مواقع التواصل

هالة

هالة صدقي تشارك متابعيها صور كاملة أبو ذكرى من فرح ابنتها