شاهد.. وائل جسار يهاجم ميريام فارس بسبب كليبات أغانيها

الوكيل الإخباري - هاجم الفنان اللبناني وائل جسار زميلته الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب فيديو كليباتها.

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وقال وائل جسار :"ربما كل الناس يقولون، وليس أنا فقط، إن كليبات ميريام فارس مستفزة فلما إنتي يكون عندك صوت حلو، لازم تبيني جماله، ولما بالكليبات يتم التركيز على محلات معينة، فهيدا شي مستفز بالنسبة إلي وللناس الكبيرة، ميريام عندها صوت حلو وأنا والجمهور منحبه، وبتمنالها التوفيق في حياتها، ولكنها حرة في تصرفاتها".

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