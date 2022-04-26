الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

البنك الدولي يبحث تقديم 480 مليون دولار للأردن

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها وهل يصح الصيام إذا لم يتم إخراجها ؟

ولي العهد يزور الإذاعة والتلفزيون بمناسبة عيدها الـ 54

اسعار معمول العيد.. 14 ديناراً بالفستق الحلبي و8 دنانير بالتمر -تفاصيل

شكاوى من عدم تأجيل القروض السكنية والمركبات على الافراد

الخلايلة: جميع أموال صندوق الزكاة تذهب للفقراء والمساكين

الخصاونة: نبحث حقيقة شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين

الجامعة العربية تحذر من أي مخططات تتعلق بتصفية الأونروا

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب الاطفال وتوضح حول مسدّسات الخرز

الثلاثاء، 26-04-2022 12:01 م

شاهد.. وائل جسار يهاجم ميريام فارس بسبب كليبات أغانيها

1245433_0


الوكيل الإخباري - هاجم الفنان اللبناني وائل جسار زميلته الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب فيديو كليباتها.

اضافة اعلان

 

وقال وائل جسار :"ربما كل الناس يقولون، وليس أنا فقط، إن كليبات ميريام فارس مستفزة فلما إنتي يكون عندك صوت حلو، لازم تبيني جماله، ولما بالكليبات يتم التركيز على محلات معينة، فهيدا شي مستفز بالنسبة إلي وللناس الكبيرة، ميريام عندها صوت حلو وأنا والجمهور منحبه، وبتمنالها التوفيق في حياتها، ولكنها حرة في تصرفاتها".

 

 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
218730789_171137618340816_4744946302095411473_n

شاهد- نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور لـ صالون زهرة 2

278267344_544620997023640_676158388686689089_n

شاهد- شريف سلامة يشيد بنيللي كريم

6832605_1650949528

نادية الجندي هددت بالاعتزال نهائياً في حال لم يعرض هذا العمل لها-فيديو

image (4)

مصطفى شعبان يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا

151004Image1-1180x677_d

شاهد..ياسمين صبري بإطلالة مميزة مع فوانيس رمضان

omro-diab(3)

بعد مشاركته بإعلان دعائي..كم بلغ أجر عمرو دياب؟

أخبار متعلقة
fhsl_203963_original

شاهد. .باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو كوميدي مع زوجته

image-74

شاهد..أبطال مسلسل مكتوب عليا يكشفون عن أجواء الكواليس