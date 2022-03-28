شاهد.. ياسمين صبري تتحدث عن سبب مشاركتها في لندن بالعربية

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"تويتر" مقطع فيديو خلال إلقائها كلمة أثناء مشاركتها في حملة London Arabia أو "لندن بالعربية" بكلية "كينج كوليدج لندن" البريطانية.

اضافة اعلان



وظهرت ياسمين في الفيديو تتحدث في كلمتها التي استمرت لمدة دقيقتين قائلة: "هذه المبادرة مدتها عام وتستهدف توفير الفرص للفتيات الصغيرات من أجل مستقبل أفضل، ومساعدتهن على النجاح دون النظر إلى خلفيتهن".

وأضافت: "نؤمن أنه يجب إلقاء الضوء على العقبات القاسية التي تواجه الفتيات بالوطن العربي، من أجل تحدي المؤسسات والأفراد، وهذه الحملة تهدف للتواصل مع الآباء والأوصياء وحتى قادة العالم حتى نحقق مستقبلاً يضمن الفرصة لكل فتاة صغيرة".

لها