الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة: الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 01:16 م

شاهد.. ياسمين صبري تتحدث عن سبب مشاركتها في لندن بالعربية

338621_0


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"تويتر" مقطع فيديو خلال إلقائها كلمة أثناء مشاركتها في حملة London Arabia أو "لندن بالعربية" بكلية "كينج كوليدج لندن" البريطانية.

اضافة اعلان


وظهرت ياسمين في الفيديو تتحدث في كلمتها التي استمرت لمدة دقيقتين قائلة: "هذه المبادرة مدتها عام وتستهدف توفير الفرص للفتيات الصغيرات من أجل مستقبل أفضل، ومساعدتهن على النجاح دون النظر إلى خلفيتهن".

 

وأضافت: "نؤمن أنه يجب إلقاء الضوء على العقبات القاسية التي تواجه الفتيات بالوطن العربي، من أجل تحدي المؤسسات والأفراد، وهذه الحملة تهدف للتواصل مع الآباء والأوصياء وحتى قادة العالم حتى نحقق مستقبلاً يضمن الفرصة لكل فتاة صغيرة".

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (4)

منى زكي تحيي ذكرى أحمد زكي بكلمات مؤثرة - صورة

20220327203112006

أول تعليق لحنان ترك بعد تعافيها من فيروس كورونا

378522_0

محمد رمضان ينقذ معجباً من الأمن-فيديو

12_11

مي عز الدين حزينة وتكشف عن معاناتها في رمضان - صورة

N5eMg

درة تثير الجدل بحديثها عن المرأة - فيديو

image (2)

وفاة فنان مصري مشهور بعد مشاركته في مسلسل برمضان - صورة

أخبار متعلقة
ياسمين-صبريح-طلب-زواج

ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة - صورة