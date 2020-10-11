شجار بين أحمد فهمي ولاعب كرة قدم شهير في حفل زفاف.. شاهد

الوكيل الإخباري _ اثار الفنان المصري أحمد فهمي ضجة كبيرة بتعليقه عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي على شجاره مع لاعب كرة القدم بنادي الزمالك المصري، محمود عبد الرزاق، المشهور بـ"شيكابالا"، اثناء تواجدهم في حفل زفاف ، ما دفع فهمي لتعطيل حسابه .

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حيث انه قال : أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر" .

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه فهمي وشيكابالا وهما يتحدثان، قبل أن يتحول الأمر الى شجار، ودخول أكثر من شخص بينهما لفضه.

يذكر ان كل من الصديقين القديمين شيكابالا وفهميكان قد حصل خلاف قديم بينهما، بسبب تعليقات فهمي على سلوك شيكابالا في الملعب، والتي أنهت صداقتهما.



المصدر : الفن

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