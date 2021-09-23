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الخميس، 23-09-2021 10:17 ص

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

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الوكيل الاخباري- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى وعكة صحية أثناء افتتاحها فاعليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، مساء أمس الاربعاء، ما أثار حالة من القلق الشديد بين جمهورها.

وطمأن شقيق الفنانة ومدير أعمالها عوض الرومي، جمهورها عليها وأكّد أنّها بخير.

وقال: "الحمد لله هي بخير، وليس لديها مشكلة، وعادت إلى جمهورها أمس بالحفل، وأكملت فقراتها الغنائية وختمت السهرة بسلام".

وأضاف: "كل ما في الأمر أنّها تعرّضت إلى انخفاض بضغطها، بسبب الإرهاق من بداية اليوم للتجهيزات لهذا الحفل والتحضيرات قبل انطلاقه، وأتوجّه بالشكر إلى كل من سأل عنها وأؤكد أنها بألف خير".

وكانت الرومي قد فقدت توازنها بعد أدائها إحدى أغنياتها، ما اضطرها إلى مغادرة الحفل بإحاطة مرافقيها والعازفين.

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المصدر: في الفن

 




 

 


 

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