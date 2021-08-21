السبت 21-08-2021
الوكيل الاخباري

القواسمي: 25 % نسبة الطلب على المستلزمات المدرسية

الحكومة تعتزم الإعلان عن أولوياتها الاقتصادية خلال أيام

روسيا تسجل 21 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العيسوي يفتتح مشروعات مبادرات ملكية في إربد

الدفاع المدني يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الجعبري : المصانع الأردنيّة تمتلك إمكانيات كبيرة

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

معان: تركيب أنظمة طاقة شمسية لمشروعات انتاجية وأسر فقيرة

تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

السبت، 21-08-2021 11:41 ص

شكوك حول عودة الخلاف مجدداً بين محمد عطية وخطيبته

10754806-184102377


الوكيل الإخباري - رغم أن الفنان محمد عطية وخطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي اعلنا قبل أيام قليلة عن عوة علاقتهما بعد فسخ خطبتهما، لكن كل منهما قام مؤخراً بإلغاء متابعة الآخر على موقع الصور والفيديو إنستغرام، وحذفكل منهما أيضاً الصور التي تجمعهما، وهو ما اعتبره البعض تأكيد على انفصالهما للمرة الثانية.

اضافة اعلان


كما تجاهل محمد عطية تهنئة خطيبته ميرنا بعيد ميلادها، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما مجددا.


وكانت الهلباوي قد أعلنت فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، حيث كتبت عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»، منشورا، قائلة : سينجل الحمد لله على كل شيء»، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضًا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على «إنستغرام» التي تجمعه بميرنا من ضمنها صور الخطوبة.


وسرعان ما عاد الاثنان ليؤكدان استمرار علاقتهما وتمسكهما بقصة الحب بينهما.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
233731-16227217756556018

منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي قريبا - صورة

2021_7_26_16_27_28_271

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة - صورة

20-08-21-272814402

شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم الجدل طلاقها من زوجها - صورة

120464470_5218660321493380_903284646193019656_n

حقيقة طلب نادين نجيم المساعدة من سوريا

1338095

الكشف عن موعد طرح فيلم جيمس بوند الجديد

فيديو تامر حسني يتعرض لهجوم صاعق من فتاة على مسرح هلا فبراير!-96d90ce2-fb02-44cc-95f1-2b573ea186f4

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده على المسرح الروماني - فيديو

أخبار متعلقة
dacbd1702bb12489ef1b0ed3fdf7cf9f1575106706_1024_576

مذيعة أخبار الـ LBCI رنيم بو خزام تُعلن خطوبتها بشكل مُفاجئ - صورة

9999100722

مي العيدان تنهي خلاف استمر سنوات مع عبد العزيز المسلم

10498256-1403246581

نور عمرو دياب تعلن خطوبتها - فيديو

9598133_1599907429

سينتيا صموئيل تعلن خطوبتها بشكل مفاجئ - فيديو

201603081039517

ليلى علوي تتعاقد على بطولة مسلسل جديد