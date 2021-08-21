شكوك حول عودة الخلاف مجدداً بين محمد عطية وخطيبته

الوكيل الإخباري - رغم أن الفنان محمد عطية وخطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي اعلنا قبل أيام قليلة عن عوة علاقتهما بعد فسخ خطبتهما، لكن كل منهما قام مؤخراً بإلغاء متابعة الآخر على موقع الصور والفيديو إنستغرام، وحذفكل منهما أيضاً الصور التي تجمعهما، وهو ما اعتبره البعض تأكيد على انفصالهما للمرة الثانية.

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كما تجاهل محمد عطية تهنئة خطيبته ميرنا بعيد ميلادها، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما مجددا.



وكانت الهلباوي قد أعلنت فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، حيث كتبت عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»، منشورا، قائلة : سينجل الحمد لله على كل شيء»، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضًا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على «إنستغرام» التي تجمعه بميرنا من ضمنها صور الخطوبة.



وسرعان ما عاد الاثنان ليؤكدان استمرار علاقتهما وتمسكهما بقصة الحب بينهما.

المصدر - لها