ليلى علوي تتعاقد على بطولة مسلسل جديد

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة المصرية ليلى علوي أنها وقعت عقداً للمشاركة في بطولة مسلسل "منورة بأهلها" من تأليف محمد راضي، وإخراج يسري نصر الله.

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وتشارك في بطولته أمامها الممثلة المصرية غادة عادل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان المقبل.



المسلسل هو العمل الثاني الذي يتعاون فيه المخرج نصر الله مع ليلى علوي، وسبق أن تعاونا معًا في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” والذي عرض عام 2016.



إشارة إلى أن آخر أعمال علوي هو مسلسل "زي القمر" تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، أما سينمائياً وعلى مستوى السينما، فقد انتهت علوي من تصوير فيلمها الجديد "200 جنيه"، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال شهر أغسطس/آب الجاري.



