شمس تكشف سر غيابها عن التمثيل وقصة خلافها مع حمو بيكا

الوكيل الإخباري - خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها نص الكلام المذاع عبر شاشة النهار كشفت الفنانة شمس، الغائبة عن الشاشة منذ فترة، عن حقيقة خلافها مع مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مشيرة إلى أنه لا يمثل لها أي شيء ولا تعرفه.

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وقالت: "حصل بيننا شيء شخصيا وجعني، وهو أن مخرج ما طلب مني المشاركة في مسلسل به حمو بيكا، ولكني اعتذرت لسبب ما، وعلمت أن حمو بيكا أشار إليّ أنه لا يعرفني".





ووجهت شمس رسالة قوية لحمو بيكا، قائلة: "الفن ليه أصول حتى لو مفيش موهبة بس على الأقل فيه أخلاق، إنما أنت لا شكل ولا منظر ولا موهبة وكمان قلة أدب، ودايماً بيخبط في الناس مش أنا بس".





وعن سبب ابتعادها عن الفن لفترة طويلة، قالت شمس إنها تعرضت لصدمة بسبب الأعمال التي شاركت بها مؤخراً، مضيفة: "أنا صدمت بسبب حاجات كتير، والأعمال اللي فكرت الانضمام لها كانت دون المستوى، والمخرجين مش فاهمين حاجة وشباب صغير عايز يخرج وخلاص".





وأكدت أنها لم تبتعد عن الساحة الفنية، ولكنها قللت من المشاركة في الأعمال الفنية، إذ أصبحت تختار الأعمال بعناية وتشارك إذا كان العمل على قدر من الكفاءة والسيناريو جيد.





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