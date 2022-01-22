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السبت، 22-01-2022 12:50 م

حمو بيكا يهاجم عمر كمال

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الوكيل الإخباري - في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر شاشة MBC مصر، كشف مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، حقيقة خلافه مع مؤدي المهرجانات عمر كمال، بعدما ظهر بيكا وهو يهاجم عمر كمال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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وقال بيكا: "عمر كمال شمتان فيَّ، عشان هو بقى يغني وأنا لا، وهو مش أول مرة يعمل معايا كده، وأنا خلاص مسحت كل حاجة نزلتها إمبارح؛ لأني كنت عايز أوصل رسالة لعمر كمال وهيّ وصلت خلاص".

وواصل: "أنا مش هقبل من عمر كمال أي اعتذار ولا أسف، والدنيا مش سايبة وهتدور، لأنها زي الموجة شوية تحت وشوية فوق، وأنا معايا ربنا".

 

لها 

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