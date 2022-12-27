الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

واتساب سيتوقف عن هذه الأجهزة خلال اليومين القادمين !

ولي العهد : خلال فعاليات الصقر الجارح/1

السفارة الأمريكية ترفع حظر التنقل عن رعاياها بالاردن

موعد اعلان نتائج امتحان الشامل

مصدر يكشف موعد اعلان قرار حبس المدين بالاردن

بدء حملة التوعية بمرض السل في الكرك

الارصاد : حرارة تلامس الصفر

وزير الداخلية : الاعتداءات طالت السيارات الخاصة

الاحتلال يغلق مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ويعترض جنازة

صعود مثير لعقود الطاقة الآجلة عالمياً ينذر بنهاية عام مأساوي

الثلاثاء، 27-12-2022 04:59 م

شيرين الفنانة الأكثر جدلاً لعام 2022

2022_10_18_10_18_20_743


الوكيل الإخباري-على مشارف نهاية العام، ذهب البعض إلى منح شيرين لقب الفنانة المصرية الأكثر إثارة للجدل لعام 2022 بتصريحاتها ومواقفها التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام وحظيت باهتمام الرأي العام. وكان آخرها فيديو وهي ترقص في أحد مطاعم بيروت برفقة زوجها وابنتها.

وأثار الفيديو الكثير من الانتقادات بين جمهورها معتبرين أن طريقة رقصها وحركاتها في المقطع على أغنيتها "صبري قليل" لا تليق بمستواها الفني وطلبوا منها متابعة جلسات علاجها النفسي، فيما تمنى آخرون عودتها لشخصيتها التي اعتاد عليها جمهورها قبل أزماتها النفسية منذ أغنيتها الأولى في مسارها الفني "آه يا ليل" التي أطلقتها عام 2002.

بالتزامن مع الفيديو الأوّل، نشر حساب على انستغرام فيديو آخر لشيرين، من أحد المولات في بيروت، برفقة زوجها وابنتها الصغرى، أحرجت خلاله إحدى المُعجبات، التي طلبت منها التقاط صورة فرفضت، بحجّة أنّها غير جاهزة للتصوير. وبذلك تواصل شيرين تواصل إثارة الجدل بين جمهورها حتى في الأيام الأخيرة من هذا العام.

وقد خسرت شيرين شريحة كبيرة من جمهورها خاصة بعد عوتها لطليقها حسام حبيب والتأكيد بأنه "لا يزال حب حياتها" رغم كل المعاناة التي مرّت بها بسببها منذ طلاقها حتى حلاقة شعرها على الصفر وصولاً إلى الخروج في الإعلام لفضح كل مواقفه المؤذية لاستغلالها والاستيلاء على أموالها وحقوق أغانيها ومعاملته اللاأخلاقية لها في المنزل الزوجي. وتلتها أزمتها مع شقيقها وإرغامها على دخول المصحة النفسية لعلاجها من إدمان المخدرات.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
15-2-2022_22_59_05_GomhuriaOnline_321644958745

هاني شاكر ينفي اقامة حفل له مع عمر كمال

2022_10_19_17_40_15_245

لماذا امتنعت شيرين عبدالوهاب عن التقاط صورة مع احدى معجباتها ؟

2573650

مصدر يؤكد زواج طارق العريان ونيكول سعفان رسمياً

shutterstock_469825478-scaled

لقاء سويدان تعلن عن افتتاح دار مسنين للفنانين في مصر .. فيديو

203140

تفاصيل انتحار الممثلة الهندية تونيشا شارما شنقاً

492

بهاء سلطان يطلق أغنية جديدة غداً الأربعاء