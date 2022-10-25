الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 10:43 ص

شيرين تلغي متابعة الجميع على صفحتها في فيسبوك ما عدا شخصا واحدا

48397535_1487380364725357_1055905778302451712_n-730x438-1-730x438-1-730x438


الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تخضع فيه المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في المستشفى للعلاج من إدمان المخدرات، ألغت الصفحة الرسمية للفنانة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متابعة جميع الحسابات، وأبقت فقط على حساب طليقها حسام حبيب.

ومن غير المعروف من يدير حساب المطربة المصرية الذي يتجاوز عدد متابعيها 16 مليونا.

اضافة اعلان

 

في الأثناء، تخضع شيرين للفحص الطبي والعلاج من إدمان المخدرات في إحدى المصحات النفسية، وفقا لتصريحات إعلامية أدلى بها شقيقها محمد عبد الوهاب، في مداخلة زادت عن ساعة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب على "أم بي سي مصر".

يشار إلى أن قضية شيرين أضحت مركز اهتمام الشارع المصري والعربي، مع دخول أكثر من طرف على خط الأزمة، فيما ظلت بطلتها الوحيدة الغائبة، خاصة أنها في مستشفى لعلاج الإدمان ولا يسمح لها بالتواصل مع أحد.


في حين أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة الذي كان مرتقبا في دولة الكويت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد أعلنت إلغاءه رسميا مساء الخميس، بسبب الظروف.

 


العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

دنيا سمير غانم تتخطى المليار مشاهدة على تيك توك - صورة

76534

شاهد.. الفنان محمد عبده يغني في حفل زواج يزيد الراجحي الثاني

جورج-وسوف

جورج وسوف يكشف حقيقة نيته اعتزال الفن

2685400_1596525404

هذه حقيقة وجود جزء جديد من 'الحفرة' لـ أراس بولوت إينملي

19_2022-637972873401977253-197

تفاصيل حفل عمرو دياب في قطر.. بالتزامن مع كأس العالم

298431_54_1609496714

سميرة سعيد تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة - صورة

أخبار متعلقة
imgid551553

تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

469494Image1-1180x677_d

شقيق شيرين ينشر فيديو لها تتحدث عن حسام حبيب - فيديو

1915564_0

لا صحة لوفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

سارة-الطباخ

من هي سارة الطباخ التي ظهرت بقضية 'ضرب' شيرين؟

358755_0

فيديو احدث ضجة .. شيرين تشير بيدها لحسام حبيب من نافذة المستشفى

350dca9984

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح تفاصيل الصلح مع حسام حبيب