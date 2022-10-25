شيرين تلغي متابعة الجميع على صفحتها في فيسبوك ما عدا شخصا واحدا

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تخضع فيه المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في المستشفى للعلاج من إدمان المخدرات، ألغت الصفحة الرسمية للفنانة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متابعة جميع الحسابات، وأبقت فقط على حساب طليقها حسام حبيب.



ومن غير المعروف من يدير حساب المطربة المصرية الذي يتجاوز عدد متابعيها 16 مليونا.

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في الأثناء، تخضع شيرين للفحص الطبي والعلاج من إدمان المخدرات في إحدى المصحات النفسية، وفقا لتصريحات إعلامية أدلى بها شقيقها محمد عبد الوهاب، في مداخلة زادت عن ساعة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب على "أم بي سي مصر".



يشار إلى أن قضية شيرين أضحت مركز اهتمام الشارع المصري والعربي، مع دخول أكثر من طرف على خط الأزمة، فيما ظلت بطلتها الوحيدة الغائبة، خاصة أنها في مستشفى لعلاج الإدمان ولا يسمح لها بالتواصل مع أحد.



في حين أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة الذي كان مرتقبا في دولة الكويت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد أعلنت إلغاءه رسميا مساء الخميس، بسبب الظروف.



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