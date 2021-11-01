شيرين رضا تهاجم الساخرين من ابنتها وتهددهم - فيديو

الوكيل الإخباري - ردت الممثلة المصرية شيرين رضا على تعرض ابنتها نور عمرو دياب للتنمر بسبب شكلها قائلة: "نور تعرضت للتنمر اوي، انا عايزة اعرف الناس اللي بيقولوا لها شكلك عامل كده همّا شكلهم عامل ازاي.

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انا اكبر متنمرة في الدنيا، لما حد يتنمر على بنتي ممكن اغسله واشطفه وازرعه في الارض."

قالت هذا الكلام خلال لقائها مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة اخيرة" الذي يعرض على قناة "on" المصرية.

وتابعت قائلة:"طبعاً كلنا بندافع عن عيالنا وانا ام بس عايزه اسأل الناس دي فرجوني جمالكم وجسمكم ودرستوا فين وتعلمتوا ايه .

المصدر - الفن