صبري عبد المنعم يروي تجربته القاسية مع السرطان - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف النجم صبري عبد المنعم عن تفاصيل إصابته بالسرطان 3 مرات في أماكن مختلفة من جسمه بدءا من عام 2001، وما أجبره على استئصال جزء من الرئة، مؤكداً أنه لم يفقد البصر كما أشيع لفترة على الإعلام.



وقال عبد المنعم: "سنة 2001 أصبت بالسرطان أول مرة، وعملت أشعة بعد شعوري بآلام شديدة في ذراعي الشمال وتوجهت بها للدكتور، وعملنا عملية وتمت إزالة جزء كبير من أعلى ذراعي، وبعدها بدأت فترة علاج كيماوي وإشعاع في سنة 2002 شعرت بآلام شديدة في الرئة، وبعد عمل الفحوصات وصور الاشعة واستشارة الدكتور عملنا عملية وشيلنا الرئة اليمين، ودخلت بعدها فترة علاج كيماوي وإشعاع لمدة طويلة".

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وأوضح أن فترة علاجه استمرت لمدة طويلة في مصر قبل أن يستكملها في السعودية، مشيرا إلى أنه قرر اعتبار نفسه يمثل دور ممثل يتم علاجه من السرطان، وساعدته هذه الفكرة في تقبل العلاج ببساطة.





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