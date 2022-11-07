صورة جديدة لـ ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة تثير التساؤلات من جديد

الوكيل الإخباري - يعود الثنائي ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة لتصدر حديث الناس والتساؤلات من جديد، خاصة بعد تداول صورة لهما من أحد المطاعم اليوم دون أي تعليق سواء من ياسمين أو ابو هشيمة حتى الآن.





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تأتي الصورة هذه بعد شهرين من مشاركة ياسمين صبري صور لها من اطلالة على البحر والتي تزامنت مع مشاركة أحمد أبو هشيمة صور من نفس المكان.

يذكر أن زواج ياسمين و أبو هشيمة استمر لمدة عامين قبل إعلانهما عن انفصالهما في مايو الماضي.



جاء تخطي ياسمين صبري لموضوع الطلاق جاء بسرعة وهدوء، فبعد أيام فقط على إعلان خبر طلاقها رأينا الابتسامة الهادئة التي إعتدنا أن نراها على وجهها بصورة تحضيراتها لفيلم "الشادر" والذي عادت واعتذرت عنه.





ET بالعربي