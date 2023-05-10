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الأربعاء، 10-05-2023 01:50 م

صورة- زفاف نجمة عالمية بحضور 4 أشخاص فقط!

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الوكيل الإخباري- زفت النجمة الأسترالية سيا لتدخل القفص الذهبي في حفل زفاف اقتصر الحضور فيه على 4 أشخاص والعروسين.

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وأقيم الحفل في فيلا أوليفيتا ببورتوفينو المملوكة لدومينيكو دولشي وستيفانو غابانا، حيث تزّوجت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كارداشيان من ترافيس.


وكانت سيا تحافظ على خصوصية علاقتها بعيداً من الإعلام، ما جعل زفافها حدثاً مفاجئاً للجميع، لا سيما أنها لم تنشر عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي إلا صورة واحدة جمعتها بزوجها ببرنار طوال فترة علاقتهما.


يُذكر أن سيا خاضت تجربة الزواج سابقاً من من إريك أندرس لانج في عام 2014، وانفصلا في عام 2016.


 

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