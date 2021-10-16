صورة عفوية من كواليس 'على الحلوة والمرة' تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة عفوية من كواليس تصوير مسلسل "على الحلوة والمرة"، تجمع كل من الممثلة السورية نور علي، والممثل اللبناني نيكولا معوض، مع الفنان اللبناني جوزيف عطية الذي أدى أغنية شارة المسلسل، ولاقت نجاحاً كبيراً.



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كما ظهرت أيضاً الممثلة باميلا الكيك والممثل اللبناني جو طراد.

ولاق مسلسل "على الحلوة والمرة" نجاحاً كبيراً وشارك الممثلين في البطولة دانا مارديني، وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح.

المصدر - الفن