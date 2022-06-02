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الخميس، 02-06-2022 12:47 م

صورة متداولة للفنان محمد حماقي قبل دخوله عالم الشهرة

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الوكيل الإخباري-إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنان المصري محمد حماقي.

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وبالتفاصيل تظهر الصورة حماقي قبل أن يدخل عالم الشهرة، حيث بدى بوزن مختلف كلياً عن وزنه الحالي وكان يعتلي أحد المسارح ويقوم بالغناء.


إنتشرت الصورة بشكل كبير جداً بين المتابعين الذين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها وأعربوا عن إستغرابهم وإستهجانهم بسبب الفرق الكبير بين الصورتين.


وكان قد إحتفل حماقي بعد نجاح حفله الأخير الذي أحياه في المملكة العربية السعودية، في جدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2022 على خشبة مسرح ليالينا.
ونشر مجموعة من الصورعبر حسابه الخاص، ظهر فيها مع الجمهور في حفل كامل الدعد.


 

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