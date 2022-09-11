الأحد 11-09-2022
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من هو مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيدالله المعايطة ؟
الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم
توجيهات ملكية لمدير الأمن العام الجديد
الملك يوجه رسالة الى الفريق الركن الحواتمة - نص الرسالة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بدعم من البنك العربي، اختتام فعاليات "مبادرة سنبلة"
إطلاق منصة دووز DOOZ للسيارات: الموقع المتكامل للسيارات الجديدة والمستعملة المفحوصة من أوتوسكور مع خدمات الكترونية شاملة
"البوتاس العربية" تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسةالتدريب المهني
منصّة زين تختتم النسخة الثانية من برنامج (YESJO) 2022
كورونا
كورونا
دراسة..الإصابة بكورونا نادرة لحديثي الولادة لكن الأعراض شديدة
دراسة..عدوى كورونا الشديدة ترهق المناعة لأشهر عديدة