سعد لمجرد يشارك البوستر الرسمي لأغنيته "الحلق"

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المغربي سعد لمجرد صورة ومقطع فيديو جديدين، من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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ومن خلال منشوره، شوق لمجرد لأغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "حلق"، حيث شارك مقطع تشويقي من فيديو كليب الأغنية، وكتب عليه تعليقاً قال فيه: "انتظروها، الحلق اللي عامل قلق". كذلك، كشف سعد عن البوستر الرسمي للأغنية، والذي تظهر عليه صورته.



وعلى الأثر، تفاعل المتابعون مع سعد لمجرد، مؤكدين له تشوقهم وانتظارهم للأغنية الجديدة، ومعتبرين أن أي عمل يقدّمه، نجاحه مضمون، وهذا تأثراً بأعماله السابقة، والتي حققت نجاحات باهرة.



