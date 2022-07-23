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السبت، 23-07-2022 03:43 م

ظافر العابدين يلتقي الجمهور الأردني في عرض فيلمه " غنوة " اليوم

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الوكيل الإخباري- يلتقي المخرج التونسي ظافر العابدين اليوم الجمهور الأردني في عرض فيلمه " غنوة "  ضمن فعاليات مسابقة مهرجان عمان السينمائي .

وبالتفاصيل سيلتقي المخرج ظافر العابدين في أول تجربة اخراجية له الجمهور في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 23 تموز ومن المقرر ان يلحق الفيلم نقاش مع المخرج حول احداث الفيلم والأدوار وقد نفذت تذاكر العرض .

وتدور أحداث الفيلم حول حالة المحامي "حبيب" الصحية التي تقرّب بينه وبين نجله أحمد وزوجته السابقة، ولكن الماضي السياسي لـ"حبيب" خلال سنوات الديكتاتورية في تونس تؤثر على حاضره ومستقبله، فتنقلب الأدوار بينه وبين ولده أحمد، ليجبر الولد على الحفاظ على صحة أبيه وتكملة مسيرته.

يذكر ان مهرجان عمان السينمائي قد بدأ فعالياته 20 تموز الأربعاء ، بمشاركة عدد من الأفلام العربية والأردنية ابرزها كوستا برافا ،، سولا ،، فرحة ،، كل شي ماكو، بنات عبد الرحمن

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