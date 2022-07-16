السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ابن سلمان يعلن زيادة إنتاج السعودية من النفط الى 13 مليون برميل يومياً

الملك: قمة جدة تعقد في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات متعددة

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

هام من الضريبة حول إصدار الفواتير

خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار

مدير فنون فايا يونان يتحدث عن ترتيبات حفل جرش

القبض على المدير السابق لشركة تشغيل موانىء العقبة

4 شركات تُقدم طلب استيراد اسطوانات غاز بلاستيكية للمملكة

إصابة 6 عمال أثناء مطاردة الاحتلال لهم في مسافر يطا جنوب الخليل

العقبة: برنامج صيف الأردن يواصل فعالياته

السبت، 16-07-2022 01:57 م

مدير فنون فايا يونان يتحدث عن ترتيبات حفل جرش

فا


الوكيل الإخباري - أنس عشا 
يترقب الجمهور الأردني انطلاقة مهرجان جرش، حيث بدأت عملية بيع التذاكر الأربعاء الماضي، ومن بين الأسماء المنتظر ظهورها الأول، الفنانة السورية فايا يونان، والتي ستغني لجمهور جرش للمرة الأولى بعد أن أحيت 3 حفلات سابقة في المدرج الروماني بالعاصمة عمان .

اضافة اعلان


وحظيت حفلات فايا السابقة بحضور جماهيري مميز. 


وقال مدير فنون الفنانة فايا يونان، حسام عبد الخالق، للوكيل الإخباري أن حفل يونان سيكون عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 30 / 7 على المسرح الشمالي، حيث سيسبق حفل يونان ، وصلة غنائية للفنان عيسى الصقار عند الساعة السابعة والنصف مبديا الترحيب بفكرة المنظمين بافتتاح الحفل من الفنان الأردني.


وتعد يونان من الوجوه الشابة التي تمتلك جماهيرية كبيرة، وكانت رحلتها الفنية أساسا بدعم مختلف؛ فقد اعتمدت على جمهورها لتمويل أغنيتها الأولى وكانت أول مغنية عربية تدخل موسوعة جينيس بسبب ذلك، علما أنها تمتلك ألبومين غنائيين (بيناتنا في بحر) و (حكايا القلب) .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
new1-8

بعد انتقادات واسعة ضده .. كرم بورسين يعتذر للشعب السعودي

119190

موسم الجيمرز يفتتح أنشطته وفعالياته في الرياض

mounirofficial_240762422_1237415840109674_104772109156514378_n

فيديو .. محمد منير يدخل بنوبة بكاء على المسرح

5462871_1657864827

هذا الطفل أصبح الآن من أشهر الممثلين المصريين .. هل تستطيع معرفته؟

Duraid-Lahham

ما هي وظيفة دريد لحام قبل التمثيل ؟

40e9384e-6a04-4b0c-a46c-55174338c255

وائل كفوري يغني تتر مسلسل " من .. الى " بطولة قصي خولي .. فيديو

أخبار متعلقة
12202126133453686959331

عمر العبداللات : لن اشارك في مهرجان جرش