مدير فنون فايا يونان يتحدث عن ترتيبات حفل جرش

الوكيل الإخباري - أنس عشا

يترقب الجمهور الأردني انطلاقة مهرجان جرش، حيث بدأت عملية بيع التذاكر الأربعاء الماضي، ومن بين الأسماء المنتظر ظهورها الأول، الفنانة السورية فايا يونان، والتي ستغني لجمهور جرش للمرة الأولى بعد أن أحيت 3 حفلات سابقة في المدرج الروماني بالعاصمة عمان .

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وحظيت حفلات فايا السابقة بحضور جماهيري مميز.



وقال مدير فنون الفنانة فايا يونان، حسام عبد الخالق، للوكيل الإخباري أن حفل يونان سيكون عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 30 / 7 على المسرح الشمالي، حيث سيسبق حفل يونان ، وصلة غنائية للفنان عيسى الصقار عند الساعة السابعة والنصف مبديا الترحيب بفكرة المنظمين بافتتاح الحفل من الفنان الأردني.



وتعد يونان من الوجوه الشابة التي تمتلك جماهيرية كبيرة، وكانت رحلتها الفنية أساسا بدعم مختلف؛ فقد اعتمدت على جمهورها لتمويل أغنيتها الأولى وكانت أول مغنية عربية تدخل موسوعة جينيس بسبب ذلك، علما أنها تمتلك ألبومين غنائيين (بيناتنا في بحر) و (حكايا القلب) .

