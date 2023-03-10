عادل إمام تريند.. والسبب أغنية ممنوعة لعدوية - فيديو

الوكيل الاخباري - حل اسم الفنان المصري الكبير عادل إمام خلال الساعات القليلة الماضية في قائمة الموضوعات الأكبر بحثاً على غوغل.

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وتصدّر اسم عادل إمام (82 عاماً) التريند بعدما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادراً ظهر فيه إمام، وهو يغني أغنية للفنان أحمد عدوية رفضتها الرقابة.



وقال إمام في الفيديو إن عدوية كان حزيناً للغاية بسبب منع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر إحدى أغنياته.



وذكر أن الأغنية لم تُطرح في الأسواق لكنه حفظها، وقدّمها وسط ضحكات الجمهور.



وأوضح عادل إمام: "مرة كنت في الاستديو، وكان أحمد عدوية الفنان الكبير موجود، لأنه كان مفروض يعمل غنوة في الفيلم الجديد اللي بعمله، فلقيته زعلان متضايق قولت له مالك زعلان ليه يا أحمد؟ قال عشان كنت عامل أغنية والرقابة موافقتش".



وقدّم إمام جزءاً من الأغنية، ثم تساءل: "مش فاهم ليه الرقابة منعتها؟"، وسط ضحكات الحضور.







