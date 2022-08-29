عبدالله الرويشد يروج لأحدث أعماله الفنية

الوكيل الإخباري-روَّج الفنان عبدالله الرويشد لأغنيتيه الجديدتين ، والتين سيطرحهما في الفترة المقبلة.



ونشر الرويشد "بوستراً" عن الأغنيتين عبر حسابه االخاص في موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "جديدي 2022 على قناة روتانا في يوتيوب، أعترفلك من كلمات علي مساعد وألحان عبدالله الرويشد، وتوزيع يحيى الموجي، وارجع من كلمات عبداللطيف البناي، وألحان عبدالله الرويشد، وتوزيع محمد علي".

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لاقى المنشور إنتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معه وشاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم الكبيرة له، وكتبوا عبارات عبروا من خلالها عن تشوقه سماع جدبد الرويش كما وتمنوا له التوفيق بكل ما يقوم به.





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