عبد المنعم عمايري يكشف عن مشاركته في 'الهيبة 5'.. شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأ النجم عبد المنعم عمايري الجمهور بإعلان إنضمامه لمسلسل "الهيبة 5"، كبطل مع النجم السوري تيم حسن، معلناً أن التصوير سينطلق في الشهر الحالي.

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وعبّر عن حماسه وشجاعته بالشخصية الجديدة التي سيقدمها، لافتا الى ان هذا الجزء قد يكون الأخير، وأول مرة نجم سوري سيواجه نجم سوري آخر.

وخلال اللقاء ببرنامج mbctrending، بكى بعد أن تذكر مشهدا من مسلسله الأخير "قيد مجهول" حين استذكر لحظاته داخل السجن وكيف أصيب بحالة تماثل بين شخصيته وشخصية "سمير"، كاشفاً أن المشهد جعله يزور طبيب نفسي وبقي لفترة متأثرا بالشخصية.







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